Inclusione sociale | al via il bando per l’assunzione di 3.839 operatori nei servizi territoriali

Un passo decisivo verso un’Italia più equa e solidale: il Ministero del Lavoro lancia un bando per l’assunzione di 3.839 operatori nei servizi territoriali, rafforzando il sistema di welfare locale e promuovendo l’inclusione sociale. Questa iniziativa, parte integrante delle politiche di contrasto alla povertà, apre nuove opportunità di lavoro e speranza per molte comunità. Il futuro della solidarietà inizia ora — scopriamo come partecipare.

Prosegue l’impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel rafforzare il sistema di welfare locale. Dopo l’introduzione dell’Assegno di inclusione, una nuova misura concreta punta a potenziare i servizi sociali territoriali con nuove assunzioni a tempo determinato. L’obiettivo è promuovere inclusione sociale e contrasto alla povertà. Il bando sarà pubblicato lunedì 30 giugno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: inclusione - sociale - bando - servizi

Napoli, al via i tirocini di inclusione sociale: 600 euro al mese per un anno - Il Comune di Napoli lancia i tirocini di inclusione sociale, un'opportunità per sostenere cittadini in difficoltà.

Giovani SMART Terza edizione ? Periodo dal 25 giugno 2025 ore 12:00 al 06 agosto 2025 ore 17:00 COSA? ?Il bando ha lo scopo di finanziare progetti volti ai seguenti obiettivi: ?supportare la socializzazione e l'ag Vai su Facebook

IA per innovazione sociale e inclusione, il 29 gennaio apre bando per Terzo Settore; Avviso pubblico per l'erogazione di voucher finalizzati all'attivazione di tirocini di inclusione sociale; Segretariato sociale a Bari, al via il bando comunale: Gestione del servizio per 3 anni.

Servizi sociali territoriali, Ministro Calderone annuncia 3.839 assunzioni - "Dopo l'intervento sull'assegno di inclusione, continua la nostra strategia integrata a sostegno dei più fragili. Si legge su teleborsa.it

Servizi sociali, il ministero del Lavoro pronto a 3.839 assunzioni - Roma – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato un importante piano di assunzioni per rafforzare i servizi sociali territoriali. Secondo livesicilia.it