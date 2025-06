Incivili ripresi da telecamere | Ma sanzioni troppo lievi

Le telecamere catturano sempre più incivili in azione a Pregnana Milanese, con quasi un caso alla settimana scoperto dalla polizia locale. Nonostante gli sforzi, le sanzioni risultano troppo lievi, lasciando spazio a comportamenti sgraditi. Tuttavia, nei casi più gravi, si procede con segnalazioni penali. È tempo di rafforzare le misure e sensibilizzare la comunità: la tutela del nostro ambiente dipende anche da noi.

"Ne abbiamo beccato un altro. Più di uno a dire il vero. Procediamo alla media di quasi un caso alla settimana grazie al lavoro della polizia locale. Le sanzioni purtroppo sono troppo basse, però nei casi più gravi c’è la segnalazione per il reato penale". È il post pubblicato dal sindaco di Pregnana Milanese, Angelo Bosani, sul suo profilo Facebook, con l’immagine delle telecamere che ritrae un uomo che abbandona un sacco di rifiuti sul bordo della strada. Non è la prima volta che il sindaco decide di pubblicare la foto di cittadini responsabili dell’abbandono di rifiuti, "lo faccio perché spesso passa l’idea che le telecamere ci sono ma non funzionano, che ‘tanto non li becchiamo mai’ o ancora che ‘tanto non vengono sanzionati’ – afferma il primo cittadino – lo faccio perché deve servire a spiegare che invece chi abbandona i rifiuti sul nostro territorio viene identificato e multato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it