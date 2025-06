Incidenti lavoro | travolto da vasca con cemento muore 60enne nel Trevigiano

Un tragico incidente sul lavoro scuote il Trevigiano: un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una vasca di cemento durante le operazioni nella ditta Ceda a Mareno di Piave. Una tragedia che evidenzia l’importanza della sicurezza in ambienti lavorativi, richiamando l’attenzione sulla prevenzione e sulle misure di tutela dei lavoratori. La vita di un familiare e il rispetto per chi opera ogni giorno sono il cuore di questa drammatica vicenda.

Milano, 27 giu. (LaPresse) – Un operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio in via Conti Agosti, nella ditta Ceda, a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti lavoro: travolto da vasca con cemento, muore 60enne nel Trevigiano

