Incidente sull’A1 | camion ribaltato e 10 km di coda tra Sasso Marconi e Casalecchio

Traffico in tilt questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli, con un camion ribaltato tra Sasso Marconi e Casalecchio. La collisione ha causato una lunga coda di circa 10 km, paralizzando il traffico nel tratto bolognese e causando disagi ai pendolari e ai veicoli in transito. Rimanete aggiornati per eventuali sviluppi e indicazioni su percorsi alternativi, per garantire un viaggio più sicuro e meno stressante.

Traffico paralizzato questa mattina lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto bolognese, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il camion si è ribaltato all'altezza del km 209, generando fino a 10 chilometri di coda tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di.

