Incidente sull’A1 | camion ribaltato e 10 km di coda tra Sasso Marconi e Casalecchio | FOTO

Traffico in tilt questa mattina sull'autostrada A1 Milano-Napoli, dopo un incidente che ha visto un camion ribaltarsi tra Sasso Marconi e Casalecchio. La scena, immortalata nelle foto, ha causato fino a 10 km di coda, paralizzando il traffico e creando disagi considerevoli ai pendolari. Rimani aggiornato per le ultime notizie e alternative di viaggio. La situazione si sta gradualmente normalizzando, ma la prudenza resta d’obbligo.

Traffico paralizzato questa mattina lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto bolognese, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il camion si è ribaltato all’altezza del km 209, generando fino a 10 chilometri di coda tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

