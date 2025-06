Incidente sulla via Cassia | cade dallo scooter è in condizioni gravi

Un grave incidente sulla suggestiva via Cassia ha scosso San Casciano Val di Pesa, coinvolgendo uno scooterista in condizioni critiche. Poco prima delle 11 di oggi, l’uomo è caduto rovinosamente sull’asfalto, perdendo molto sangue. La dinamica resta ancora da chiarire, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha dimostrato tutta la gravità della situazione. Seguiremo con attenzione gli sviluppi di questo drammatico evento, per fornire aggiornamenti affidabili e completi.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 27 giugno 2025 – Grave incidente poco prima delle 11 di venerdì 27 giugno lungo la via Cassia per Firenze poco prima di via Montecapri per chi proviene da San Casciano direzione Firenze. Un uomo in sella a uno scooter, al momento non si sa se siano coinvolti altri veicoli, è caduto rovinosamente sull’asfalto, perdendo molto sangue. Sul posto è stata fatta intervenire un’ambulanza della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa con infermiere e volontari soccorritori. Le condizioni dell’uomo sono apparse serie, tanto che è stato chiesto l’intervento dell’Elisoccorso Pegaso atterrato sullo spazio, per fortuna falciato pochi giorni prima dai rovi, poco prima dell’entrata dell’Autopalio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente sulla via Cassia: cade dallo scooter, è in condizioni gravi

In questa notizia si parla di: incidente - cassia - scooter - condizioni

Incidente sulla Cassia bis: perde il controllo dello scooter, morto 55enne - Tragedia sulla Cassia bis: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo scooter, in un incidente avvenuto intorno alle 13,30 di martedì 20 maggio in via Cassia Veientana.

DRAMMA SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO: MUORE A 22 ANNI IN INCIDENTE STRADALE Una ragazza di 22 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto oggi a mezzogiorno sul Lungotevere Flaminio, nel cuore di Roma. La giovane viaggiava co Vai su Facebook

Incidente sulla via Cassia: cade dallo scooter, è in condizioni gravi; Incidente sulla Cassia bis: perde il controllo dello scooter, morto 55enne; Muore a 55 anni dopo aver perso il controllo dello scooter, Cassia bis chiusa verso Viterbo.

Incidente sulla via Cassia: cade dallo scooter, è in condizioni gravi - Intervento anche dell’elisoccorso Pegaso, che ha trasferito il paziente all’ospedale di Careggi ... Riporta msn.com

Incidente Cassia, morto ragazzo di 20 anni: Alessio Massa si schianta con lo scooter contro un'auto - Il Mattino - Gravissimo incidente sulla Cassia a Roma: un ragazzo in scooter è finito contro un'auto all'altezza di via Oriolo in direzione della Capitale. Come scrive ilmattino.it