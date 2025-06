Incidente sulla Tangenziale di Napoli morti due centauri travolti da un camion

Un drammatico incidente scuote Napoli: sulla Tangenziale di Agnano, due centauri hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un camion. La tragedia ha sconvolto la città , lasciando dietro di sé un bilancio tragico e ancora da chiarire. Mentre le indagini sono in corso, si alza forte il grido di incredulità e dolore. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Due vittime. È il bilancio del tragico incidente avvenuto oggi, 27 giugno, lungo la Tangenziale di Napoli, all’altezza dell’uscita di Agnano. A perdere la vita sarebbero due centauri travolti da un camion.  Secondo quanto anticipata Il Mattino, le due vittime viaggiavano in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente sulla Tangenziale di Napoli, morti due centauri travolti da un camion

