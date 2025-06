Incidente sulla Romea | code chilometriche verso il mare

Un episodio che ha paralizzato il traffico sulla Romea, causando lunghe code verso il mare e mettendo in crisi la mobilità estiva. Alle 15 di oggi, un tir ha disperso carburante all’altezza di Porto Garibaldi, trasformando una normale giornata di vacanza in un incubo di code e attese. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma le ripercussioni si faranno sentire ancora a lungo. Ecco cosa è successo e come ci stiamo preparando a gestirlo.

Ferrara, 27 giugno 2025 – Il carburante uscito da un mezzo pesante ha messo in ginocchio la circolazione sulla Romea per l’intero pomeriggio creando lunghissime code verso i lidi ferraresi e romagnoli. L’incidente è avvenuto all’altezza del ponte di Porto Garibaldi dove un tir ha cominciato a perdere gasolio, fortunatamente senza nessun ferito. Il liquido ha inondato la carreggiata costringendo l’intervento dei vigili del fuoco assieme ai carabinieri e alla polizia locale. Un intervento andato avanti dalle 16.30 fino alle 18.45, con code chilometriche in entrambe le direzioni, verso i lidi e verso Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Romea: code chilometriche verso il mare

