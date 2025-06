Incidente sulla A1 presso Roma 2 morti

Tragedia sull'A1, dove un grave incidente al bivio per Roma Sud ha strappato via due vite e lasciato feriti gravemente i figli di una famiglia. Un dramma che scuote l'intera comunità , con l'auto coinvolta e un furgone rimasto anch'esso coinvolto nell'impatto. La tragedia ha portato alla temporanea chiusura del tratto autostradale per permettere soccorsi e indagini. I dettagli di questa terribile fatalità sono ancora in evoluzione, mentre si cercano risposte e conforto per le vittime.

21.18 Incidente mortale sull'A1 al bivio per la diramazione Roma Sud. Morti marito e moglie, gravemente feriti i figli. Nello schianto sono stati coinvolti l'auto con a bordo la famiglia e un furgone. La coppia, di 57 e 58 anni, è deceduta sul posto mentre i figli sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso. Ferito anche il conducente del furgone. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per i soccorsi e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: incidente - morti - roma - figli

Destini finali: sono tutte le morti collegate all’incidente di skyview? - Final Destination Bloodlines approfondisce i destini finali, ampliando la saga con un episodio che complica la trama tradizionale.

Incidente a Roma Carambola tra scooter e due auto: morto un 36enne Vai su Facebook

Roma, scontro frontale sull'A1: morti marito e moglie, gravi i figli; Grave incidente sulla A1 in direzione Roma Sud, morti marito e moglie e figli gravissimi: schianto tra 4 mezzi; Incidente A1, schianto sulla diramazione Roma Sud: morti marito e moglie di Bisceglie. Gravi i figli, ricoverati in ospedale.

Incidente sull'A1 a Roma, auto si scontra con un furgone: morti marito e moglie, gravissimi i figli - Grave incidente stradale intorno alle 18 sull'autostrada A1 in direzione sud in prossimità del Km 570 all'altezza di Zagarolo, in provincia ... Lo riporta msn.com

Incidente sulla A1: muoiono marito e moglie, gravi i figli - Incidente mortale sull'A1 all'altezza del chilometro 570, nei pressi del bivio per la diramazione Roma Sud. Riporta rainews.it