Incidente sulla A1 a Roma Sud 2 morti

Un tragico incidente sull'A1 a Roma Sud ha sconvolto la capitale: una famiglia perde due vite e i figli lottano tra vita e morte. La tragedia, avvenuta al bivio per la diramazione Roma Sud, ha coinvolto un’auto e un furgone, lasciando dietro di sé dolore e incertezza. Le autorità sono sul posto, mentre il traffico è stato temporaneamente bloccato. La comunità si stringe attorno alle vittime e ai loro cari, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

21.50 Incidente mortale sull'A1 al bivio per la diramazione Roma Sud. Morti marito e moglie, gravemente feriti i figli. Nello schianto sono stati coinvolti l'auto con a bordo la famiglia e un furgone. La coppia, di 57 e 58 anni, è deceduta sul posto mentre i figli sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso. Ferito anche il conducente del furgone. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per i soccorsi e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: incidente - morti - roma - figli

