Incidente sul raccordino per una buca nel 2020 il Comune impugna il risarcimento

Nel 2020, un incidente sul raccordo a causa di una buca ha portato a una battaglia legale tra un automobilista e il Comune di Perugia. Dopo aver richiesto un risarcimento, il Comune aveva impugnato la richiesta, ma ora il consiglio comunale ha dato il via libera a un debito fuori bilancio di 6.200 euro per coprire le spese legali del ricorso. Il fatto risale al 30 giugno 2020, quando l’auto del cittadino...

🔗 Leggi su Viterbotoday.it

