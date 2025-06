Incidente sul ponte camion perde il carburante | traffico in tilt code di chilometri

Situazione di emergenza sulla Statale Romea: un camion ha perso carburante, provocando code chilometriche e isolando i lidi sud dalla restante provincia. Venerdì pomeriggio, alle 16.30, il traffico si è paralizzato all'altezza del ponte tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi, dove un veicolo pesante ha improvvisamente avvertito una perdita di carburante, creando disagi e rischi ambientali. Ecco cosa è successo e come si sta gestendo la crisi.

La perdita del carburante e i lidi sud tagliati fuori dal resto della provincia. E’ quanto accaduto venerdì pomeriggio, intorno alle 16.30, lungo la Statale Romea. All’altezza del ponte che collega Porto Garibaldi con Lido degli Estensi, infatti, un mezzo pesante ha improvvisamente avvertito una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - carburante - incidente - camion

Incidente sul ponte, camion perde il carburante: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO - Incidente sul ponte lungo la Statale Romea: un camion perde carburante, causando un ingorgo da brivido e isolando i lidi sud dalla restante provincia.

Tragedia sulla Cilentana: muore motociclista 30enne nei pressi di Agropoli Un grave incidente si è verificato all’alba di oggi lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord. A perdere la vita un giovane centauro di 30 anni, originario di Eboli. htt Vai su Facebook

Incidente sul ponte, camion perde il carburante: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO; Latina Scalo, sversamento di carburante da un camion: strada chiusa e traffico in tilt; Caos sul ponte a Figline: camion si ferma senza benzina. Conducente positivo all’alcoltest.

Il video del ponte crollato in Cina: camion sospeso nel vuoto, autista resta intrappolato nella cabina - Un ponte sul fiume Houzi, nella provincia di Guizhou, è crollato a causa di una frana provocata da piogge torrenziali, lasciando un camion sospeso nel ... Come scrive fanpage.it

Cina, frana fa crollare un ponte in Guizhou: camion in bilico, salvo l’autista - Frana in Cina provoca il crollo di un ponte sull’autostrada Xiamen- Riporta la7.it