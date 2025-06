Incidente sul lavoro a Grandate | uomo di 58 anni cade da tre metri

Un altro drammatico incidente sul lavoro scuote la provincia di Como. Ieri mattina, a Grandate, un uomo di 58 anni è caduto da tre metri mentre svolgeva le sue mansioni in via Plinio. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei cantieri e nelle industrie. La situazione richiede una riflessione urgente sulle misure preventive da adottare per tutelare i lavoratori.

