Incidente stradale sull' A1 | muoiono marito e moglie gravi i figli

Un tragico incidente sull'A1 in direzione Sud, vicino al chilometro 570, ha sconvolto l'intera comunità. Un frontale tra auto e furgone ha causato la morte di una coppia di 58 e 57 anni e ha lasciato gravemente feriti i loro figli e l'autista del veicolo coinvolto. La scena drammatica si è svolta a soli 4 km dal punto di scontro. La tragedia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della sicurezza stradale.

Incidente stradale con morti e gravi feriti oggi alle 18 sull'autostrada A1, in direzione Sud in prossimità del chilometro 570. A scontrarsi un'autovettura e un furgone. Durante lo schianto a perdere la vita gli occupanti della vettura, un uomo di 58 anni e sua moglie di 57. Gravemente feriti i figli della coppia elitrasportati in ospedale in codice rosso e l'autista del furgone sempre in codice rosso. Il grave incidente è avvenuto a circa 4 km dalle Vele. La famiglia coinvolta era di Bisceglie. Ancora chiuso il tratto di autostrada interessato per permettere ai soccorritori di terminare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidente stradale sull'A1: muoiono marito e moglie, gravi i figli

