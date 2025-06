Incidente stradale mortale sulla strada verso casa | vittima un giovanissimo

Un tragico incidente stradale ha sconvolto una tranquilla notte, portando via un giovane di soli 17 anni. Intorno alle 3.30 del mattino, in una zona molto frequentata anche di notte, il suo scooter e un’auto si sono scontrati violentemente, lasciando tutti senza parole. Nonostante i soccorsi tempestivi, il cuore del ragazzo ha smesso di battere, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della comunità . Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di guidare con responsabilità .

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 17 anni, deceduto nella notte tra giovedì e venerdì a seguito di un violento scontro tra il suo scooter e un’auto. Erano circa le 3.30 del mattino quando è avvenuto l’impatto, in una zona centrale e trafficata anche nelle ore notturne. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate: nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il cuore del ragazzo ha smesso di battere mentre veniva trasportato in ospedale. >> “Sono innamorato”. Gianni Sperti, annuncio piĂą chiaro non c’è: “Amore incondizionato” Secondo quanto emerso nelle prime ore dopo la tragedia, il giovane – Gabriele Cavò – stava rientrando a casa dopo una serata fuori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

