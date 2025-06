Incidente spaventoso in tangenziale la scena da brividi | traffico bloccato

Un incidente devastante in tangenziale ha sconvolto il traffico e le vite di molte persone. Due motociclisti, vittime di un impatto terribile con un autoarticolato, hanno perso la vita in un attimo, lasciando un segno indelebile tra i ricordi di chi ha assistito alla scena. La tragedia solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale, mentre gli investigatori lavorano per fare luce su quanto accaduto.

Un impatto violentissimo ha spezzato due vite lungo una strada tangenziale trasformata in teatro di tragedia. Un uomo e una donna, in sella a una moto, si sono scontrati frontalmente con un autoarticolato: l'urto non ha lasciato loro scampo. Le dinamiche dell'incidente sono ora al vaglio degli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione le fasi di quanto accaduto. Incidente in tangenziale: morti due centauri. L'incidente, avvenuto vicino ad uno svincolo della tangenziale, ha richiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

