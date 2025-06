Incidente shock | camion urta il cestello della gru su cui stava lavorando un operaio

Un incidente spaventoso scuote Denham Springs, Louisiana: un camion urta il cestello di una gru mentre un operaio si dedicava alla manutenzione di un semaforo. La scena si trasforma in un vero e proprio shock visivo, ma grazie all'accurata imbracatura, l’operatore ha evitato conseguenze tragiche. Un episodio che sottolinea l'importanza di misure di sicurezza rigorose nei cantieri, ricordandoci che la prudenza può fare la differenza tra vita e morte.

Incidente shock per un operaio che stava lavorando alla manutenzione di un semaforo a un incrocio di Denham Springs, in Louisiana, negli Stati Uniti. Un camion ha urtato e rovesciato il cestello della gru facendolo rimanere sospeso nel vuoto. Per fortuna l'imbracatura ha evitato che l'elettricista, poi aiutato a scendere da un collega, cadesse rovinosamente sull'asfalto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incidente shock: camion urta il cestello della gru su cui stava lavorando un operaio

