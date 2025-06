Incidente nella notte in Brianza | due donne in ospedale

Momenti di grande paura nella notte ad Ornago, dove un incidente in via Roma ha coinvolto due donne di 32 e 37 anni. Le loro vite sono state messe in pericolo, ma grazie all’intervento tempestivo di soccorritori, forze dell’ordine e vigili del fuoco, si spera che il peggio sia alle spalle. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni delle ferite e sulle cause dell’incidente, mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto in quelle drammatiche ore.

Momenti di paura in via Roma ad Ornago. Intorno alle 12.59 di questa notte, venerdì 27 giugno, un incidente stradale ha coinvolto due auto alla cui guida c’erano due donne di 32 e di 37 anni. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto, assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - notte - donne - brianza

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma - Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Roma è stata scossa da un tragico incidente stradale. Un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

Notte alcolica in Brianza: raffica di interventi per incidenti stradali e ubriachi; Tragedia sulla SS36: donna perde la vita in un drammatico schianto nella notte; Perde il controllo dell’auto. Tragedia sulla Statale 36.

Donna precipita con l’auto in un dirupo a Pradleves: salvata nella notte dal Soccorso Alpino - Drammatico incidente nella notte a Pradleves (Cuneo): una donna finisce in un dirupo con l’auto. Lo riporta quotidianopiemontese.it

Incidente in auto contro un muretto: grave una 29enne - Perde il controllo della Bmw Serie 1 e finisce la corsa contro il muretto di recinzione di un'abitazione. Come scrive ilgazzettino.it