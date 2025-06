Incidente mortale sull’A1 | muoiono due coniugi di Bisceglie gravi le figlie

Un tragico incidente sull’autostrada A1 ha sconvolto il pomeriggio di venerdì 27 giugno, causando la perdita di due vite e lasciando gravi ferite alle figlie della coppia biscegliese. La drammatica tragedia, avvenuta al km 570 nei pressi di Roma Sud, ha aperto un dolore profondo nella comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza stradale. La vicenda, ancora sotto shock, continua a suscitare riflessioni e commozione.

Un tragico incidente ha sconvolto il traffico e le cronache del pomeriggio di venerdì 27 giugno. All’altezza del km 570 dell’autostrada A1 Milano-Napoli, nei pressi della diramazione Roma Sud, ha perso la vita una coppia di coniugi originaria di Bisceglie: Emanuele Cosmai, 57 anni, guardia campestre del Consorzio Autonomo Bisceglie, e la moglie Patrizia Firrao, 58 anni. A bordo con loro viaggiavano anche le due figlie, una delle quali aveva appena sostenuto l’esame di laurea. Entrambe sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in elisoccorso in codice rosso presso ospedali romani. Coinvolto nell’impatto anche il conducente di un furgone, anch’egli in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it