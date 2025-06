Incidente mortale su Via Casilina | le date dei funerali delle quattro vittime

Tragedia sulla via Casilina a Frosinone: quattro vite spezzate in un incidente che ha sconvolto l'intera comunità. Le esequie dei due amici, Maurizio Arduini (65 anni) e Franco Ricci (71 anni), saranno celebrate tra sabato e domenica, offrendo un momento di cordoglio e solidarietà per onorare le loro memorie e supportare le famiglie colpite.

Saranno celebrati tra sabato e domenica i funerali delle quattro persone che hanno perso la vita a causa dell'incidente sulla casilina a Frosinone, al confine con Torrice, nella notte di venerdì 20 giugno. Le esequie dei due amici Maurizio Arduini (65 anni) e Franco Ricci (71 anni) saranno.

Drammatico scontro tra due auto. Due persone ferite gravemente. Arriva l’eliambulanza. L’incidente lungo la via Casilina, tra i comuni di Arce e Ceprano - Uno scontro violento lungo la Casilina tra Arce e Ceprano ha causato gravi feriti. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state soccorse con l'eliambulanza.

Violentissimo scontro frontale sulla Casilina: quattro uomini morti sul colpo, il più giovane aveva venticinque anni. Lutto cittadino a Frosinone nel giorno dei funerali­.

Strage sulle strade in Ciociaria. Quattro morti in un terribile incidente alle 2 di notte. È successo lungo la "variante Casilina". Si sono scontrate un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes Station Wagon: l'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai pass

