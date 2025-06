Incidente mortale l’urto è stato devastante | la situazione è apparsa subito gravissima

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità, lasciando un senso di sgomento e dolore. La violenta collisione tra una Fiat Punto e una motocicletta BMW di grossa cilindrata ha causato la perdita drammatica di Ivan Rubino, un uomo di 35 anni. La scena, subito apparsa gravissima, ha richiesto interventi immediati, ma non è stato possibile salvare la vita del giovane. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza alla guida.

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 35 an ni nel tardo pomeriggio di ieri. Lo schianto, violento e improvviso, ha coinvolto due veicoli: una Fiat Punto e una motocicletta BMW di grossa cilindrata. Le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente disperate, tanto che i primi soccorsi si sono attivati in una corsa contro il tempo, purtroppo inutile. Il giovane, Ivan Rubino, non ce l’ha fatta: è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. >> Giornata infernale sull’Italia, ecco le città da bollino rosso e arancione Rubino, secondo una prima ricostruzione, stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, è avvenuto l’impatto con l’autovettura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

