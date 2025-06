Incidente Laurentina perde il controllo della moto | morto un 43enne

Un tragico bilancio che ci ricorda quanto sia essenziale prestare massima attenzione alla sicurezza stradale. La notte scorsa, tra via dei Castelli Romani e via Laurentina, un uomo di 43 anni ha perso la vita in un incidente che sconvolge ancora di più un mese già segnato da troppi lutti sulle nostre strade. È il momento di riflettere e agire per prevenire altre tragedie.

Diciassette. È il numero dei morti sulle strade di Roma e provincia in questo giugno. Quasi una vittima al giorno. Un bilancio che si è aggravato nella notte quando un uomo di 43 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra via dei Castelli Romani e via Laurentina, tra Roma e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - laurentina - perde - controllo

Incidente stradale a Roma: perde il controllo della moto sulla Laurentina, morto un 43enne; Incidente sulla Laurentina: perde controllo della moto e finisce sotto un camion. È grave; Incidente sulla Laurentina, perde il controllo del suv: morto un 33enne.

Incidente stradale a Roma: perde il controllo della moto sulla Laurentina, morto un 43enne - Giovedì sera all'altezza della rotatoria tra via dei Castelli Romani e via Laurentina ... Scrive roma.corriere.it