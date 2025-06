Incidente in via Maqueda turista sbalzato dal monopattino dopo l' apertura dello sportello di un' auto

Un momento di distrazione che ha potuto avere conseguenze ben più gravi. Un turista di 60 anni, in viaggio su un monopattino elettrico, è rimasto ferito a causa dell’imprudenza di un passeggero che ha aperto improvvisamente lo sportello di un’auto in sosta, senza verificare la presenza del monopattinista. La scena si è svolta in via Maqueda, mettendo in luce l’importanza di una maggiore attenzione e rispetto per le norme di sicurezza sulle strade cittadine.

