Incidente in Tangenziale le due vittime ancora non identificate Riaperto svincolo Italia 90

Un grave incidente sulla Tangenziale di Napoli ha causato la morte di due vittime ancora senza identità. La rampa dello svincolo Italia 90 è stata riaperta, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la triste vicenda. Restate aggiornati per scoprire tutti i dettagli e le novità su questa tragedia che ha sconvolto la città.

Riaperta la rampa dello svincolo Italia 90 della Tangenziale di Napoli; proseguono gli accertamenti per identificare le due vittime dell'incidente di oggi, 27 giugno: sono rimaste decapitate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente in tangenziale, traffico bloccato e coda di oltre 5 km - Questa mattina, un grave incidente sulla tangenziale ha generato un caos imprevisto per gli automobilisti.

