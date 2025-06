Incidente in autostrada | morti marito e moglie pugliesi gravissimi i figli

Un tragico incidente sull'autostrada A1, poco prima delle 18 vicino a Zagarolo, ha sconvolto una famiglia pugliese. Nello scontro sono rimasti gravemente feriti i figli e, purtroppo, il marito e la moglie hanno perso la vita. La comunità si stringe nel dolore per questa drammatica tragedia che ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale. La vicenda continua a svilupparsi, lasciando l'intera regione in apprensione.

Grave incidente stradale intorno alle 18 sull'autostrada A1 in direzione sud in prossimità del Km 570 all'altezza di Zagarolo, in provincia di Roma. Nello scontro sono rimasti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente in autostrada: morti marito e moglie pugliesi, gravissimi i figli

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada - morti - marito

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito - Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

Un'auto contromano ha provocato un gravissimo incidente sull'autostrada del Brennero. Tre bambini sono stati trasferiti in elicottero alla Clinica universitaria di Innsbruck. Vai su Facebook

Grave incidente sulla A1 in direzione Roma Sud, morti marito e moglie e figli gravissimi: schianto tra 4 mezzi; Incidente A1, schianto sulla diramazione Roma Sud: morti marito e moglie di Bisceglie. Gravi i figli, ricoverati in ospedale; Incidente sull’A1 tra auto e furgone: morti marito e moglie, gravissimi i figli.

Incidente in autostrada: morti marito e moglie pugliesi, gravissimi i figli - Grave incidente stradale intorno alle 18 sull'autostrada A1 in direzione sud in prossimità del Km 570 all'altezza di Zagarolo, in provincia ... Si legge su msn.com

Incidente stradale sull'A1: muoiono marito e moglie, gravi i figli - Scontro tra un'auto, dove viaggiava una famiglia di Bisceglie, e un furgone, il cui condicente è rimasto ferito. Scrive tg24.sky.it