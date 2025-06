Incidente in autostrada | code fino a 15 chilometri automobilisti bloccati e aiutati dalle squadre di soccorso

Una mattinata di caos e attese interminabili lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un grave incidente ha causato code fino a 15 chilometri. Un camion ribaltato nel Bolognese ha bloccato il traffico, lasciando automobilisti in balia delle lunghe attese e dei soccorsi. Le squadre di emergenza sono subito intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La viabilità rimane sotto pressione, ma le autorità lavorano senza sosta per ripristinare la normalità.

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un incidente ha paralizzato per ore la circolazione in uno dei tratti più trafficati dell’intera rete autostradale italiana. Un mezzo pesante si è ribaltato nel Bolognese, riversando il carico direttamente sull’asfalto e provocando immediatamente pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il tutto è accaduto all’altezza del chilometro 209, in direzione Milano, in un tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio. L’incidente ha causato code chilometriche, arrivate a toccare i 14 chilometri nei momenti più critici della mattinata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

