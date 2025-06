Incidente in autostrada | carambola fra tir un furgone e due auto Interviene l' eliambulanza

Un gravissimo incidente sull'A1 Milano-Napoli ha causato una lunga coda chilometrica: una carambola tra tir, furgone e due auto, con l'intervento dell'eliambulanza a soccorrere i feriti. La violenta collisione ha bloccato il traffico in direzione sud, creando disagi e preoccupazione tra gli automobilisti. La situazione rimane critica, e le autorità sono al lavoro per ripristinare la circolazione il prima possibile. Rimani aggiornato per tutte le novità sulla vicenda.

