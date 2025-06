Incidente in A1 oggi a Bologna 10 km di coda

Oggi sull’autostrada A1 a Bologna si registra un grave incidente: un camion ribaltato al km 209 ha causato code di circa 10 km tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio, in direzione Milano. La viabilità è fortemente rallentata e si prevedono ulteriori disagi nelle prossime ore. Restate aggiornati sugli sviluppi e sulle eventuali alternative per raggiungere la vostra destinazione in sicurezza.

Bologna, 27 giugno 2025 - Lunghe code (fino a 10 Km) a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nel Bolognese, sull’ autostrada A1 Milano-Napoli. Il camion si è ribaltato all’altezza del km 209. Si registrano una decina di chilometri di coda, in aumento, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione Milano. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale della Direzione del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Il traffico in direzione Milano circola su una corsia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A1 oggi a Bologna, 10 km di coda

In questa notizia si parla di: incidente - bologna - coda - milano

Donna morta in un incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza verso Bologna, 2 i feriti gravi - Un tragico incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza, direzione Bologna, ha causato la morte di una donna e gravi ferite a due persone.

AGGIORNAMENTO Ore 10:44 27/06/2025 A1 MILANO-NAPOLI ? Bologna CODA di 10 km per incidente tra Rioveggio e Sasso Marconi dal km 222 Vai su X

#Viabilità | #traffico | A22 Coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena #Luceverde Vai su Facebook

Incidente in A1 oggi a Bologna, 10 km di coda; Incidente in tangenziale a Milano: lunghe code; Scontro tra due auto sull’A1 tra Fiorenzuola e Fidenza: muore una donna.

Incidente in A1 oggi a Bologna, 10 km di coda - Pesanti ripercussioni sul traffico nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione Milano per lo schianto che ha coinvolto un camion ... Si legge su msn.com

A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO TRA SASSO MARCONI E IL BIVIO CON IL RACCORDO DI CASALECCHIO IN DIREZIONE MILANO - NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO TRA SASSO MARCONI E IL BIVIO CON IL RACCORDO DI CASALECCHIO IN DIREZIONE MILANO Roma, 27 giugno 2025 – Alle 10:30 circa, sulla A1 Milano- Lo riporta msn.com