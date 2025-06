incidente con un furgone a quarto inferiore grave motociclista di 24 anni

Un altro drammatico incidente scuote le strade di Bologna: questa mattina, a Quarto Inferiore, un grave scontro tra un furgone e una moto ha coinvolto un giovane di 24 anni, ora ricoverato in Rianimazione. La tranquilla via del Frullo si trasforma in scena di un impatto devastante, sottolineando ancora una volta l’urgenza di migliorare la sicurezza stradale. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Granarolo (Bologna), 27 giugno 2025 - Un impatto devastante, quello di questa mattina tra una moto e un furgoncino a Quarto Inferiore dove si è verificato l’ennesimo grave incidente sulle strade della provincia di Bologna. Ad avere la peggio un 24enne di Budrio che è ora in Rianimazione. Ecco i fatti. Erano da poco passate le 8 in via del Frullo, la strada di Quarto Inferiore, nei pressi dell’ inceneritore di Hera, al confine tra i territori di Granarolo e Castenaso. Il 24enne era in sella alla sua Kawasaki Ninja, forse per recarsi al lavoro, e stava procedendo in direzione di Granarolo. Stando a una prima sommaria ricostruzione, in direzione opposta sopraggiungeva un furgoncino Fiat Doblò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it