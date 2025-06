Incidente con lo scooter 49enne muore dopo lo scontro con un’auto Ferita la figlia

Una tragica domenica si è consumata sul lungomare delle Sirene a Torvaianica, dove Daniele Galatioto, 49 anni, ha perso la vita in un incidente con lo scooter, ferendo gravemente la figlia di 18 anni. Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposte. La scena, segnata dalla violenza dell'impatto, invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sulla fragilità della vita.

Daniele Galatioto è morto a 49 anni in un incidente, ferita granente la figlia 18enne. La tragedia nella serata di mercoledì 25 giugno sul lungomare delle Sirene, all'altezza del civico 237, a Torvaianica, nel comune di Pomezia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: ferita - incidente - figlia - scooter

Grave incidente in A7, migliorano le condizioni della motociclista ferita - Migliorano le condizioni della motociclista di 39 anni coinvolta in un grave incidente sull'A7 lunedì 12 maggio.

Incidente in moto: grave un 50enne, ferita lievemente la figlia di 9 anni https://ift.tt/Pvw36UA https://ift.tt/lLPdgUR Vai su X

La ragazza era assieme a un’amica che è rimasta ferita in modo lieve. Sul motorino marito e moglie. L’incidente sulla statale Adriatica, in paese Vai su Facebook

Incidente in moto: grave un 50enne, ferita lievemente la figlia di 9 anni; Incidente tra auto e moto: padre grave, ferita la figlia; Incidente in moto a Breganze: 50enne in gravi condizioni, ferita lievemente la figlia di 9 anni.

Incidente a Camerota, scontro tra auto e scooter: 30enne ricoverato a Napoli, ferita una ragazza - È ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale del Mare di Napoli il trentenne rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì a ... Come scrive ilmattino.it

Scooter contro auto in manovra: padre muore sul colpo, grave la figlia 18enne - Tragedia nella tarda serata di mercoledì 25 giugno sul lungomare delle Sirene, all’altezza del civico 237, a Pomezia. Scrive msn.com