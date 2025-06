Incidente alla Bufalotta jeep sbanda e si ribalta | Sebastian muore a 25 anni feriti tre amici

Tragedia sulla Bufalotta: Sebastian Cosmin Adalscatei, 25 anni, perde la vita in un grave incidente che coinvolge altri tre amici. La dinamica, ancora da chiarire, potrebbe essere stata scatenata da un gruppo di cinghiali, lasciando una comunità sgomenta e il dolore di parenti e conoscenti. Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza in strada sia fondamentale e quanto ogni istante possa cambiare per sempre le nostre vite. Continua a leggere.

Il giovane, di Fonte Nuova, lascia una bambina di pochi mesi. Indagini sulle cause dell'incidente Vai su Facebook

