Incidente a Orbassano | auto si ribalta in strada e resta su un fianco ferito il conducente

Un incidente spettacolare ha scosso Orbassano questa mattina: un’auto Hyundai Tucson si è improvvisamente ribaltata su via Calvino, lasciando il conducente ferito e rimasto su un fianco. La scena, che ha attirato l’attenzione dei passanti, si è conclusa con l’intervento tempestivo delle ambulanze e i soccorsi in ospedale. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine, ma intanto la comunità si domanda cosa abbia causato questo inatteso episodio.

Un'auto Hyundai Tucson si è ribaltata improvvisamente mentre percorreva via Calvino a Orbassano, in direzione del centro cittadino, nella prima mattinata di oggi, venerdì 27 giugno 2025. Il conducente è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale San Luigi per controlli dopo l'apertura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

