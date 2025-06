Incidente a Casalino 19enne travolta da un' auto | è grave

Un tragico incidente scuote Casalino questa mattina: una giovane di 19 anni è stata gravemente investita da un'auto nella frazione di Cameriano. Le sue condizioni sono critiche e si attende con apprensione il quadro clinico. La comunità si unisce nel cordoglio e nell’attesa di aggiornamenti, mentre le autorità indagano sulle cause di questo drammatico evento. La sicurezza stradale, ancora una volta, al centro dell’attenzione.

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 27 giugno, a Casalino. É successo nella frazione di Cameriano, dove una ragazza di 19 anni è stata investita da un'auto, riportando gravi ferite. Soccorsa dal 118, è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Un grave incidente stradale scuote la tranquilla frazione di Cameriano a Casalino, dove una giovane di appena 19 anni è stata investita da un'auto e si trova in condizioni critiche.

Incidente a Casalino, 19enne travolta da un'auto: è grave

È ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara una ragazza di 19 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Cameriano di Casalino, in provincia di Novara.

