Incidente a Baldissero Torinese | auto fa un volo di 15 metri nella scarpata feriti tre ragazzi

Un episodio tremendo ha scosso Baldissero Torinese: un'auto, uscita di strada in via Superga, ha compiuto un volo di circa 15 metri nella scarpata, coinvolgendo tre ragazzi. Fortunatamente, le ferite sono state lievi, ma l'accaduto ha acceso i riflettori sulla sicurezza di quella strada iconica. La comunità si interroga ora su misure preventive e sulla pronta risposta dei soccorritori.

Un volo pauroso di una quindicina di metri √® stato compiuto nella serata di ieri, gioved√¨ 26 giugno 2025, da un'auto uscita di strada in via Superga, la strada che conduce alla basilica, a Baldissero Torinese. I tre ragazzini che erano a bordo della vettura se la sono cavate con ferite non gravi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

