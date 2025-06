Inchiesta sulle plusvalenze | Andrea Agnelli e gli ex dirigenti della Juve chiedono il patteggiamento

L'inchiesta "Prisma" scuote il mondo del calcio e della Juventus: ex dirigenti, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, propongono il patteggiamento nel procedimento per presunte plusvalenze. Le richieste oscillano tra gli 8 e gli 11 mesi, segnando un momento cruciale nel processo che potrebbe ridefinire i confini tra gestione sportiva e legalità . Ma cosa comporta questa decisione e quali implicazioni avrà per il club e il calcio italiano?

Chiesto il patteggiamento dagli ex vertici della Juventus nell'ambito dell' inchiesta "Prisma" su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori e finita all'attenzione del gup di Roma. Le richieste di patteggiamento vanno dagli 8 agli 11 mesi e riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, l'ex vice Pavel Nedved e Fabio Paratici. Nel corso dell'udienza preliminare i pm hanno chiesto per.

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: Agnelli e gli ex Juve hanno chiesto il patteggiamento. Tutto quello che c’è da sapere - L'inchiesta Prisma si avvicina a una svolta cruciale nel processo contro Andrea Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus.

