Inchiesta su tifo e criminalità I rapporti tra i fratelli Lucci e l'imprenditoria romagnola

Un intricato intreccio tra tifo, criminalità e imprenditoria si dipana tra la Riviera e i fratelli Lucci, protagonisti dell'inchiesta "Doppia Curva". Le verifiche antimafia della Prefettura hanno acceso i riflettori su un'azienda di Rimini, coinvolta in appalti pubblici di grande rilievo, con sospetti che sollevano domande sulla vera natura delle relazioni tra affari e il mondo del crimine. Un’analisi che potrebbe cambiare radicalmente la percezione dell’imprenditoria locale.

Un filo sottile tra la Riviera e i fratelli Francesco e Luca Lucci, coinvolti nell’inchiesta " Doppia Curva ". È quanto emergerebbe dalle verifiche antimafia avviate dalla Prefettura su un’azienda con sede a Rimini che per anni ha avuto in appalto la riparazione dei mezzi dei carabinieri, della questura, della polizia locale di diversi Comuni, e dell’Ausl. Azienda che per un certo periodo avrebbe avuto, tra i suoi dipendenti, proprio Francesco Lucci (foto). Quest’ultimo a Milano è stato condannato a 5 anni e mezzo perché ritenuto insieme al fratello Luca, leader della Curva Sud, capo e promotore dell’associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta su tifo e criminalità. I rapporti tra i fratelli Lucci e l’imprenditoria romagnola

