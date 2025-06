Inchiesta Prisma possibile svolta nel processo | Agnelli e gli ex Juve hanno chiesto il patteggiamento Tutto quello che c’è da sapere

L'inchiesta Prisma si avvicina a una svolta cruciale nel processo contro Andrea Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus. Durante l'udienza di questa mattina, sono state presentate richieste di patteggiamento che potrebbero cambiare il corso della vicenda. Cosa c’è da sapere su questa possibile svolta? Ecco tutti i dettagli che potrebbero fare la differenza in questa intricata vicenda giudiziaria.

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: tutti i dettagli sul patteggiamento richiesto dall’ex presidente della Juve. Il procedimento legato al caso Prisma potrebbe presto arrivare a una svolta decisiva. Nell’udienza di questa mattina, i legali della Juventus e degli ex dirigenti coinvolti hanno presentato richieste di patteggiamento. Per Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, è stato richiesto un patteggiamento a 1 anno e 9 mesi di reclusione con pena sospesa. Chiesti 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, mentre per Fabio Paratici e Cesare Gabasio l’accordo prevede 1 anno e 6 mesi. Per Stefano Cerrato, ex CFO, è stato richiesto 1 anno, mentre per Maurizio Arrivabene è stato domandato il proscioglimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: Agnelli e gli ex Juve hanno chiesto il patteggiamento. Tutto quello che c’è da sapere

In questa notizia si parla di: prisma - svolta - possibile - processo

Prisma, Andrea Agnelli e gli ex Juventus hanno chiesto il patteggiamento; Patteggiamento per Agnelli & Co, svolta nell'inchiesta sulla Juve; Processo Juve, nuova udienza a Roma: interrogato l’ex ad Arrivabene.

Processo Prisma: ecco cosa rischia la Juve - Trend Online - con conseguente possibile nuovo rinvio a giudizio degli imputati e nova formulazione delle accuse. trend-online.com scrive

Inchiesta Prisma, la decisione spetta al Gup: svolta Juventus - Nessun trasferimento per il processo che vede gli ex vertici del club accusati di falso in bilancio per tre esercizi che vanno dal 2019 al 2021. Come scrive calciomercato.it