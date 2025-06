Inchiesta Prisma possibile svolta nel processo | Agnelli e gli ex dirigenti della Juve hanno chiesto il patteggiamento Tutto quello che c’è da sapere

L'inchiesta Prisma sta per fare un passo importante nel processo contro la Juventus e i suoi ex dirigenti. Durante l'udienza di oggi, sono state presentate richieste di patteggiamento da parte degli avvocati di Andrea Agnelli e degli altri coinvolti, aprendo la strada a una possibile svolta decisiva. Ma cosa significa tutto questo e quali sono le implicazioni? Scopriamo insieme i dettagli e le conseguenze di questa operazione legale cruciale per il mondo del calcio italiano.

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: tutti i dettagli sul patteggiamento richiesto dall'ex presidente della Juve. Il procedimento legato al caso Prisma potrebbe presto arrivare a una svolta decisiva. Nell'udienza di questa mattina, i legali della Juventus e degli ex dirigenti coinvolti hanno presentato richieste di patteggiamento. Per Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, è stato richiesto un patteggiamento a 1 anno e 9 mesi di reclusione con pena sospesa. Chiesti 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, mentre per Fabio Paratici e Cesare Gabasio l'accordo prevede 1 anno e 6 mesi. Per Stefano Cerrato, ex CFO, è stato richiesto 1 anno, mentre per Maurizio Arrivabene è stato domandato il proscioglimento.

