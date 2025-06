Inchiesta Prisma cambia la posizione degli ex dirigenti della Juventus | chiesto il patteggiamento

Nuovi sviluppi scuotono l'inchiesta Prisma sulla Juventus: gli ex dirigenti, incluso Pavel Nedved, hanno richiesto il patteggiamento, segnando un cambio di rotta nella delicata vicenda giudiziaria. Dopo le dimissioni di tutto il Consiglio d’Amministrazione e le polemiche attorno alla gestione finanziaria del club, questi passi potrebbero aprire nuove strade verso una risoluzione. La situazione si fa ancora più complessa e avvincente; ecco cosa c’è da sapere.

Inchiesta Prisma, nuovi sviluppi sull’inchiesta resa pubblica nel novembre del 2022. Gli ex dirigenti della Juventus chiedono il patteggiamento. Freschi aggiornamenti in merito alla vicenda “Prisma”. L’inchiesta sui conti della Juventus, resa pubblica nel novembre del 2022, aveva portato alle dimissioni di tutto il Consiglio d’Amministrazione bianconero, presidente Agnelli compreso. Proprio gli ex dirigenti bianconeri, Pavel Nedved e Fabio Paratici compresi, avrebbero adesso chiesto il patteggiamento. L’articolo di Calcio&Finanza. LA SITUAZIONE – «Gli ex vertici della Juventus hanno chiesto il patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta “Prisma” sui conti della societĂ che era stata avviata dai pm torinesi ed era poi arrivata a piazzale Clodio per competenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta Prisma, cambia la posizione degli ex dirigenti della Juventus: chiesto il patteggiamento

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: Agnelli e gli ex Juve hanno chiesto il patteggiamento. Tutto quello che c’è da sapere - L'inchiesta Prisma si avvicina a una svolta cruciale nel processo contro Andrea Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus.

