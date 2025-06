Inchiesta Prisma arrivano i patteggiamenti per gli ex dirigenti della Juve? C' è la richiesta

L'inchiesta Prisma scuote il mondo del calcio italiano, portando alle porte del patteggiamento alcuni degli ex dirigenti più in vista della Juventus, tra cui l'ormai noto Andrea Agnelli. Con richieste di pena che vanno da 11 mesi a poco più di un anno, il processo si avvia verso una svolta decisiva. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà il futuro di uno dei club più prestigiosi d’Italia?

Nel filone di Roma del processo scaturito dall'inchiesta 'Prisma', approdata nella Capitale dalla procura della Repubblica si Torino, sono state presentate richieste di patteggiamento per circa dieci imputati. Le pene proposte dalle difese degli imputati, oscillano tra 1 anno e 8 mesi fino agli 11 mesi. L'inchiesta coinvolge figure di primo piano del recente passato dirigenziale della Juventus, tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vicepresidente Pavel Nedved, l'ex direttore sportivo Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Proprio per quest'ultimo, ex amministratore delegato della Juventus, il pubblico ministero Lorenzo Del Giudice ha chiesto il 'non luogo a procedere', differenziando la sua posizione da quella degli altri ex vertici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Inchiesta Prisma, arrivano i patteggiamenti per gli ex dirigenti della Juve? C'è la richiesta

