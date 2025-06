Inchiesta Prisma | Agnelli Nedved e gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento

Il processo Prisma, che vede coinvolti i vertici storici della Juventus come Agnelli, Nedved e Paratici, sta per giungere a una svolta decisiva. Le richieste di patteggiamento avanzate dagli ex dirigenti potrebbero segnare la fine di un’epoca travagliata, chiudendo un capitolo cruciale nella storia del club. Resta da capire come questa svolta influenzerà il futuro della Juventus e il panorama calcistico italiano.

Il processo Prisma a carico della Juventus per le presunte plusvalenze e le manovre stipendi in epoca Covid potrebbe presto arrivare alla parola fine. Nella mattinata di venerdì 27 giugno infatti gli ex vertici del club bianconero hanno chiesto il patteggiamento.Le richieste di patteggiamento, che riguardano tra gli altri l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved e Fabio Paratici, vanno da un minimo di 11 mesi a un massimo di un anno e 8 mesi. Le accuse contestate, a vario titolo, sono quelle di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. La decisione del gup Anna Maria Gavoni è attesa per il prossimo 22 settembre: lì la giudice sarĂ chiamata a decidere se accogliere le richieste di patteggiamento o disporre il rinvio a giudizio, aprendo così la via a un processo ordinario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento

