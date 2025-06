Inchiesta Juventus svolta inattesa | la mossa che nessuno si aspettava

L'inchiesta sulla Juventus riserva una svolta inattesa, con il destino di ex dirigenti chiave appeso a un filo. La giudice Anna Maria Gavoni sta per pronunciare la sua decisione, mentre l’indagine “Prisma” smaschera presunte irregolarità che scuotono il mondo del calcio italiano. Un episodio che potrebbe cambiare per sempre il volto della Juventus e delle sue figure di spicco. Ma quali sono le accuse principali e quali conseguenze si prospettano?

Il destino giudiziario di alcuni degli ex dirigenti piĂą noti della Juventus è a un passo dalla svolta, con il giudice Anna Maria Gavoni chiamata a decidere sul loro futuro. L'indagine " Prisma ", inizialmente avviata a Torino e poi trasferita a Roma, ha portato alla luce presunte irregolaritĂ nei conti del club bianconero, causando un vero terremoto nel calcio italiano e oltre. Le accuse principali. Al centro dello scandalo troviamo accuse gravi come l' aggiotaggio e l' ostacolo alla vigilanza, oltre a false fatturazioni. Queste accuse coinvolgono figure di spicco come l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vicepresidente Pavel Nedved, l'ex direttore sportivo Fabio Paratici e l'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: Agnelli e gli ex Juve hanno chiesto il patteggiamento. Tutto quello che c’è da sapere - Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: tutti i dettagli sul patteggiamento richiesto dall’ex presidente della Juve Il procedimento legato al caso Prisma potrebbe presto arrivare a una svolta ... Lo riporta juventusnews24.com

Inchiesta Prisma, la Cassazione dà torto alla Juventus - Infatti la Cassazione ha emesso il proprio verdetto sulla richiesta di spostamento degli atti a Milano. Come scrive calciomercato.it