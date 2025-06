Inchiesta appalti l’opposizione | Richiediamo con forza la convocazione urgente e straordinaria del Consiglio comunale

L'opposizione di Fiumicino chiede con urgenza e fermezza la convocazione straordinaria del consiglio comunale, in risposta alle recenti rivelazioni sugli appalti e le indagini che coinvolgono esponenti della giunta. È fondamentale fare chiarezza e garantire trasparenza, tutelando il futuro della nostra comunità . La nostra città merita risposte chiare e azioni concrete: è tempo di agire per difendere legalità e fiducia.

Fiumicino, 27 giugno 2025- "Apprendiamo dalla stampa, con profondo dispiacere per nostra città , che quello che ieri è stato fatto passare per il caso isolato di alcuni dipendenti indagati in riferimento al loro operato passato, oggi assume contorni decisamente più complessi e attuali. Si prospetta infatti un quadro drammatico sui temi della legalità e della trasparenza nel Comune di Fiumicino, con indagini aperte su esponenti della giunta e del più stretto collaboratore del Sindaco Mario Baccini, nonché presidente della Fiumicino Tributi". Così l'opposizione in una nota stampa. "Le parole utilizzate dal Sindaco – continuano- nel comunicato diffuso ieri sulla stampa e sulle pagine istituzionali, condivise dalla sua maggioranza, suonano oggi come menzogna nei confronti della città , perché il Sindaco non poteva non sapere dei provvedimenti notificati ad esponenti della sua amministrazione.