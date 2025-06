Incertezza sul futuro delle terapie riabilitative | FederAutismo Abruzzo chiede un incontro urgente alla Asl

In un panorama segnato da incertezze, FederAutismo Abruzzo si mobilita per assicurare un futuro stabile alle persone con autismo. La richiesta di un incontro urgente con la ASL di Lanciano nasce dall’urgenza di affrontare criticità che rischiano di compromettere le terapie riabilitative fondamentali. La comunità si stringe attorno a questa battaglia, determinata a tutelare i diritti e il benessere di chi ha più bisogno di supporto.

C'è forte preoccupazione per il futuro delle persone con autismo anche a causa di alcune criticità per le quali FederAutismo Abruzzo, composta da associazioni di genitori e da enti no profit anche titolari di strutture di riabilitazione dedicate, ha inviato una lettera alla Asl di Lanciano -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: abruzzo - incertezza - terapie - riabilitative

FederAutismo Abruzzo denuncia silenzi e ritardi della Asl: a rischio terapie e servizi essenziali.

FederAutismo Abruzzo denuncia silenzi e ritardi della Asl: a rischio terapie e servizi essenziali - "Lo scorso 30 maggio FederAutismo Abruzzo, composta da associazioni di genitori e da enti no profit anche titolari di ... abruzzolive.it scrive

FederAutismo Abruzzo sollecita la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti per crisi nei servizi di cura per adulti con autismo - Chieti un confronto urgente per risolvere ritardi e carenze nei servizi di riabilitazione per adulti con autismo, sottolineando l’importanza dell ... Da gaeta.it