Incendio vicino al campo rom di via di Salone | bruciano rifiuti le fiamme spinte dal vento

Un incendio si è sviluppato questa sera nelle vicinanze del campo rom di via di Salone a Roma, alimentato dal vento e da cumuli di rifiuti. La scena, drammatica e preoccupante, mette in evidenza ancora una volta le criticità legate alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza nell’area. La situazione richiede attenzione immediata, mentre le fiamme continuano a lambire l’ambiente circostante. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Fiamme vicino al campo rom di via di Salone a Roma, dove stasera è divampato un incendio. A bruciare sono cumuli di rifiuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

