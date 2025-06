Incendio sull' A2 all' altezza di Pontecagnano | camion in fiamme traffico in tilt

Una giornata di caos sull'A2: intorno alle 13.30, un camion in fiamme tra Pontecagnano Nord e Sud ha causato un ingorgo imponente, mettendo in tensione l’autostrada e mettendo a dura prova i soccorsi. I Vigili del Fuoco intervenuti con un’autobotte hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Per motivi ancora da accertare, l'incidente ha provocato disagi notevoli ai pendolari e agli automobilisti in transito.

Tensione in autostrada: intorno alle 13.30 di oggi, i Vigili del Fuoco di Salerno supportati da un'autobotte sono intervenuti sull'A2, direzione Sud, fra Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud, per l'incendio di un autocarro con rimorchio che trasportava materiale per l'edilizia. Per motivi da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: pontecagnano - incendio - altezza - camion

Incendio sull'A2, all'altezza di Pontecagnano: camion in fiamme, traffico in tilt; Incidente a Pontecagnano sull'A2 Salerno-Reggio, c'è un morto. Secondo schianto dopo morte di mamma e figlia; Paura sull'autostrada: camion che trasporta auto prende fuoco.

Incendio in autostrada sull’A2 tra Pontecagnano Nord e Sud: camion in fiamme, traffico in tilt - Stampa Momenti di paura oggi, intorno alle 13:30, sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, carreggiata Sud, tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud, dove un camion con rimorchio è stato i ... Lo riporta salernonotizie.it

Camion in fiamme sull'A2 a Pontecagnano: salvo l'autista - 30, sull'A2, in direzione Sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud, dove un autocarro con rimorchio che traspo ... Riporta ilvescovado.it