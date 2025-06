Incendio nel campo rom di via di Salone | bruciano rifiuti le fiamme spinte dal vento

Un incendio si è sviluppato questa sera nel campo rom di via di Salone a Roma, alimentato dal vento e da cumuli di rifiuti in fiamme. Un episodio che solleva preoccupazioni ambientali e di sicurezza, richiedendo interventi tempestivi e strategie per prevenire future emergenze. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su questa situazione critica e le misure adottate dalle autorità.

Fiamme dal campo rom di via di Salone a Roma, dove stasera è divampato un incendio. A bruciare sono cumuli di rifiuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - campo - salone - rifiuti

Il sindaco chiude le scuole dopo l'incendio nell'ex campo profughi - La salute e la sicurezza dei più giovani al primo posto! Dopo l'incendio scoppiato nell'ex campo profughi di Capua, il sindaco Adolfo Villani ha prontamente chiuso le scuole vicine.

Incendio nel campo rom di via di Salone: bruciano rifiuti, le fiamme spinte dal vento; Incendio in via di Salone: in fiamme rifiuti abbandonati, fumo nero in zona; Roma Est, incendio al campo rom di via Salone: a rischio abitazioni (FOTO e VIDEO).

Incendio nel campo rom di via di Salone: bruciano rifiuti, le fiamme spinte dal vento - Il rogo è scaturito nella serata di oggi, venerdì 27 giugno, sembrerebbe all'interno del campo rom. fanpage.it scrive

Incendio a Cermenate, a fuoco un sito di stoccaggio rifiuti. Il sindaco: «Non aprite le finestre, può esserci pericolo» - Sopra l’azienda si è alzata una colonna di fumo visibile anche a notevole distanza ... Come scrive milano.corriere.it