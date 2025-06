Incendio fuori controllo a Castrofilippo si teme per le abitazioni

a serio rischio le abitazioni e l'intera comunità di Castrofilippo. La lotta contro le fiamme è intensa e in costante evoluzione, mentre le autorità lavorano senza sosta per mettere in sicurezza gli abitanti e contenere il pericolo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e indicazioni su come proteggersi da questa emergenza che sta scuotendo il paese.

Un vasto incendio sta mettendo a serio rischio le abitazioni in contrada Castiddrazzu, a Castrofilippo. La richiesta di aiuto urgente è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco che sono intervenuti per provare a circoscrivere subito le fiamme. Il rogo, alimentato dal vento, mette in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incendio - castrofilippo - abitazioni - fuori

