Incendio con feriti durante operazioni di saldatura | esercitazione nel porto di Vasto FOTO

Vasto si è trasformata in un teatro di prontezza e attenzione venerdì mattina, quando un’esercitazione antincendio ha coinvolto il porto locale. Organizzata dall’ufficio circondariale marittimo, ha testato le capacità di intervento in situazioni di emergenza, simulando un incendio durante operazioni di saldatura. Tra le attrezzature e i professionisti presenti, un incidente reale ha portato a feriti, ricordando l’importanza della preparazione e della sicurezza in ambienti critici.

Il porto di Vasto, venerdì mattina, è diventato lo scenario di un’esercitazione antincendio organizzata dall'ufficio circondariale marittimo. Il comandante Canada, ormeggiato inporto, comunicava alla sala operativa di un principio di incendio innescato in coperta, durante alcune operazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

