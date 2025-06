Incendio brucia pali della telefonia presentata denuncia | non si esclude l’ipotesi dolosa

Un incendio ha distrutto 6 pali di telefonia a Cattolica Eraclea, in contrada Lavagne dell’Oglio-Balate, sollevando sospetti di un atto doloso. A scoprirlo è stato un tecnico incaricato dall’azienda proprietaria degli impianti, che ha immediatamente presentato denuncia alle autorità. Il danno è consistente e l’ipotesi di un gesto intenzionale viene considerata con attenzione, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza e sulle possibili motivazioni dietro quest’insano gesto.

Un incendio ha danneggiato 6 pali di un impianto di telefonia a Cattolica Eraclea in una zona di campagna in contrada Lavagne dell’Oglio-Balate. Ad accorgersene è stato un tecnico che opera per conto dell’azienda proprietaria dei tralicci che fornisce il servizio ad alcune aziende. Il danno è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

